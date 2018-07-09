Новый защищенный смартфон Poptel P9000 Max

Poptel P9000 Max способен работать с двумя картами SIM, обладает дактилоскопическим сканером и модулем NFC для бесконтактной оплаты.Дисплей смартфона находится под прочным стеклом Gorilla Glass 3, его размер составляет 5,5 дюйма по диагонали, четкость изображения соответствует стандарту Full HD. Главная камера девайса оснащена оптическим модулем на 13 МП. Селфи-камера получила оптику на 5 МП. Обеспечена защита устройства от проникновения влаги и пыли, которая соответствует уровню IP68. Впечатляет температурный диапазон работоспособности гаджета: нижняя граница – минус 20 градусов, верхняя – плюс 50. Помимо защиты от суровых условий, аппарат получил мощную батарею. Ее емкость (на это намекают цифры в названии) составляет 9000 мАч. Такая величина гарантирует продолжительную автономную работу. Производитель заверяет, что девайс способен беспрерывно работать 30 часов в режиме просмотра видеоматериалов. Батарея также поддерживает функцию быстрой зарядки.Светодиодная вспышка камеры имеет универсальное назначение. При необходимости она прекрасно заменит фонарик.Электронная начинка собрана на базе 8-ядерного мобильного чипсета MediaTek MT6750V/CT, работающего на частоте 1,5 ГГц. Арсенал памяти состоит из 4 ГБ ОЗУ и флэш-носителя объемом 64 ГБ. О стоимости смартфона пока неизвестно.