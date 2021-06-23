Новинка 2021 года, смартфон OnePlus Nord CE 5G дебютирует в Европе

OnePlus объявила о старте продаж в Европе новинки 2021 года смартфона Nord CE 5G.

Смартфон OnePlus Nord CE 5G оснащен Fluid AMOLED-дисплеем диагональю 6,43 дюйма. Разрешение экрана 2400 x 1080 пикселей. Частота обновления составляет 90 Гц. Производительность обеспечивает чипсет Qualcomm Snapdragon750G с поддержкой 5G в паре с графикой Adreno 619. Доступные конфигурации памяти: 6Гб/8Гб/12Гб LPDDR4X, внутренняя память представлена в вариантах 128Гб/256Гб стандарта UFS2.1. Емкость аккумулятора 4500 мАч с быстрой зарядкой Warp Charge 30T Plus.

Nord CE 5G работает на OxygenOS на базе ОС Android 11 предлагает несколько новых функций. Что касается камеры, устройство имеет основную камеру с тремя сенсорами (64 + 8 + 2 МП), фронтальная камера представлена 16 МП сенсором Sony IMX471 с электронной стабилизацией. Другие функции: распознавание лиц, поддержка HDR, NFC, сканер отпечатка.

Смартфон представлен в цветах Blue Void, Charcoal Ink и Silver Ray. Версия с 6/128 ГБ оценена в 299 евро, 8/128 ГБ стоит 330 евро, а версия с 12/256 ГБ за 400 евро.
Комментарии и отзывы OnePlus Nord CE 5G
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