Новинка ASUS ZenFone 6 и его функции

Компания ASUS готовит к продажи новый качественный смартфон. На правой грани корпуса отчётливо видна кнопка включения, над которой разместилась качелька громкости. Лицевая панель в кадр не попала, однако некоторое представление о ее дизайне можно сделать на основе рисунка, нанесённого на коробку смартфона. Предположительно, соотношение сторон дисплея с широкими рамками и заметным «подбородком» составит 16:9. По неподтвержденной информации, гаджет получит каплевидный вырез для селфи-камеры в верхней части экрана.На задней крышкой, выполненной из стекла с градиентной расцветкой, расположена тройная основная камера с вертикальным расположением модуля. Два сенсора объединены в один блок, третий находится чуть ниже — под ним, в свою очередь, производитель поместил LED-вспышку. О стоимости смартфона пока неизвестно.