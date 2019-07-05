Новинка ASUS Zenfone Max Pro (M2) и его функции

Смартфон выпускается в двух расцветках: серой (на рендерах отливает коричневым, а вживую мы ее не видели) и темно-синей. Обрамление экрана в любом случае черное, отличается только цвет торцов и задней панели. Они тут, кстати, пластиковые. К сожалению, это не металл и не стекло, корпус устройства целиком пластиковый (кроме защиты экрана – там Gorilla Glass 6). После металлического Zenfone Max Pro (M1) это выглядело странно, но, когда Samsung и Huawei/Honor вывели на рынок огромное количество моделей с пластиковой спинкой, удивление отступило – пластик (с градиентами и без) вновь стал нормой в бюджетном классе. Можно даже сказать, что ASUS вместе с Max Pro (M2) предвосхитила тренд.ASUS Zenfone Max Pro (M2) поставляется в черной коробке со светящимися палочками. Выглядят новые упаковки посолиднее, чем старые, чувствуется, что ASUS зауважала свой продукт. Внутри: конверт с документацией и SIM-иголкой, 10-Вт зарядник, USB-кабель и сам смартфон. О стоимости новинки пока неизвестно.