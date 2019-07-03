Новинка ATH-ANC900BT

Встроенный аккумулятор обеспечивает до 35 часов автономной работы при соединении по протоколу Bluetooth 5.0, а при полной разрядке можно воспользоваться проводным подключением. Складная конструкция повышает удобство хранения и транспортировки.Наушники оснастили 40-мм драйверами с покрытием из алмазоподобного углерода и сенсорными панелями на поверхности чашек для управления воспроизведением музыки и ответа на входящие звонки в режиме гарнитуры. В дополнение к системе гибридного шумоподавления новинка поддерживает функцию Hear Through, которая позволяет нажатием кнопки временно отключить звук, чтобы услышать собеседника, не снимая наушников.Флагманская новинка, входящая в серию QuietPoint, получила складную конструкцию, функцию гибридного шумоподавления и ёмкий аккумулятор.О стоимости новинки пока неизвестно.