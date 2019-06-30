Новинка Alienware m17

За производительность новинок отвечают процессоры Intel десятого поколения (от Core i5-9300H до Core i9-9980HK) и дискретная видеокарта вплоть до NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q c 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Объем оперативной памяти достигает 16 ГБ, а для хранения данных в топовой модификации используется два SSD-накопителя по 2 ТБ, объединённые в RAID0.Обе модели практически идентичны внешне и отличаются в основном экранами. 15,6-дюймовая модель выпускается в вариантах с 1080p @ 60 Гц, 144 Гц @ 240 Гц и OLED 4K @ 60 Гц. Последние два также имеют поддержку технологии отслеживания взгляда Tobii Eetracking, что впервые применяется в ноутбуке с такой диагональю. В Alienware m17 на выбор предлагаются панели с разрешением 1080p и частотой 60 Гц или 144 Гц (второй вариант включает Tobii Eetracking).О стоимости новинок пока неизвестно.