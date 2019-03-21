Новинка Astell&Kern AK T5p-2

Новые наушники вручную собираются немецкими специалистами. Они поставляются в твердом чехле для транспортировки со съёмным кабелем, переходником с 2,5 мм на 3,5 мм и ещё одним переходником с 3,5 мм на 6,5 мм.Эксклюзивный комплектный кабель обеспечивает высокое качество звука благодаря восьмижильной конструкции. Серебряные жилы с покрытием из ОСС-меди отвечают за воспроизведение высоких частот, а жилы из ОСС-меди — за передачу в низкочастотном диапазоне. Применение данных материалов и полная изоляция жил позволили добиться гармоничного и сбалансированного звучания.При разработке AK T5p-2 была использована мощная магнитная система со значением индукции более 1 Тл. Высокий КПД позволяет раскрыть потенциал наушников даже при прослушивании источников с низкой мощностью (смартфоны, планшеты и плееры). Асимметричная форма конструкции драйверов позволила добиться более объёмного звучания.Стоимость наушников будет 1188 долларов.