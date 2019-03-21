Новинка Astell&Kern AK T5p-2

2019-03-21, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Astell&Kern AK T5p-2; [60]
Новые наушники вручную собираются немецкими специалистами. Они поставляются в твердом чехле для транспортировки со съёмным кабелем, переходником с 2,5 мм на 3,5 мм и ещё одним переходником с 3,5 мм на 6,5 мм.Эксклюзивный комплектный кабель обеспечивает высокое качество звука благодаря восьмижильной конструкции. Серебряные жилы с покрытием из ОСС-меди отвечают за воспроизведение высоких частот, а жилы из ОСС-меди — за передачу в низкочастотном диапазоне. Применение данных материалов и полная изоляция жил позволили добиться гармоничного и сбалансированного звучания.При разработке AK T5p-2 была использована мощная магнитная система со значением индукции более 1 Тл. Высокий КПД позволяет раскрыть потенциал наушников даже при прослушивании источников с низкой мощностью (смартфоны, планшеты и плееры). Асимметричная форма конструкции драйверов позволила добиться более объёмного звучания.Стоимость наушников будет 1188 долларов.


Комментарии:
Смартфоны Lenovo отдают со скидкой...
Смартфоны Lenovo отдают со скидкойМы всегда рекомендуем вам покупать смартфоны в ходе каки-либо акций, ведь это дает возможность сэкономить...
Nokia 210 и его функции...
Nokia 210 и его функцииПроизводитель обеспечил гаджет медиапроигрывателем с поддержкой mp3, но свободной памяти здесь всего 16 М...
Мощная новинка Meizu 16s...
Мощная новинка Meizu 16s Новый Meizu 16s оборудован 6,2-дюймовым дисплеем, а модификация 16s Plus – 6,5-дюймовым. Оба аппарата б...
Oculus Rift S продают за 399 долларов...
Oculus Rift S продают за 399 долларовВ продажу официально поступил новый шлем виртуальной реальности Oculus Rift S, который стоит 399 долларов...
Samsung Galaxy S10 5G скоро в продаже...
Samsung Galaxy S10 5G скоро в продажеНа своей презентации компания Samsung показала сразу несколько телефонов, среди которых была и модель Sam...
Huawei Enjoy 9S слили в сеть...
Huawei Enjoy 9S слили в сетьНа просторах интернета появилась информация о смартфоне Huawei Enjoy 9S, который компания вроде как в бли...
Oppo Reno 5G официально сертифицирован в...
Oppo Reno 5G официально сертифицирован вСмартфон Oppo Reno 5G официально прошел сертификацию 5G CE от CTC. ...
Vivo X27 Pro и его функции...
Vivo X27 Pro и его функцииКомпания Vivo выпустила смартфон с гигантским экраном. Позиционирование устройства стоит на трех китах...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Xiaomi Redmi Note 7 4/64GB. Быстрый смартфон с 48Мп камеройОбзор Xiaomi Redmi Note 7 4/64GB. Быстрый смартфон с 48Мп камерой
Обзор iBOX PRO-790. Недорогой двухканальный видеорегистраторОбзор iBOX PRO-790. Недорогой двухканальный видеорегистратор
Обзор Vivo V15 Pro. Смартфон с выезжающей 32Мп фронтальной камеройОбзор Vivo V15 Pro. Смартфон с выезжающей 32Мп фронтальной камерой
Обзор Philips 258B6QUEB. 2К-монитор с USB Type-CОбзор Philips 258B6QUEB. 2К-монитор с USB Type-C
Обзор Xiaomi Mi9 6/128GB. Народный Android флагман с Snapdragon 855Обзор Xiaomi Mi9 6/128GB. Народный Android флагман с Snapdragon 855
Поломоечная машина Haotian XD2A...
Поломоечная машина Haotian XD2AВ последнее время Китай привлекает бизнес своей стабильностью. Страна стала промышленным центром, интерес...
Предварительный обзор ZTE Axon 10 Pro 5G...
Предварительный обзор ZTE Axon 10 Pro 5GНедавно компания ZTE показала свой новый смартфон, который привлекает внимание общественности своими хара...
Обзор Nitro Nation. Драг-рейсинг в деле...
Обзор Nitro Nation. Драг-рейсинг в делеВ последнее время качественных гоночных симуляторов на смартфонах практически нет, так как разработчики п...
Зенит представила свой самый светосильны...
Зенит представила свой самый светосильны15 марта в Москве прошла презентация объектива Зенитар 0,95/50, разработанный Красногорским заводом им. С...
Предварительный обзор iPad Air. Планшет ...
Предварительный обзор iPad Air. Планшет Весьма неожиданно компания Apple взяла и анонсировала свой планшетный компьютер iPad Air, который просто ...
Обзор Яндекс.Аура. Новая социальная сеть...
Обзор Яндекс.Аура. Новая социальная сетьОфициально представлена новая социальная сеть Аура от компании Яндекс, которая представлена исключительно...
Western Digital представила игровой SSD ...
Western Digital представила игровой SSD 14 марта в Москве прошла презентация нового твердотельного накопителя WD Black SN750 NVMeTM SSD. Данная м...
Предварительный обзор Xiaomi Black Shark...
Предварительный обзор Xiaomi Black SharkВ последнее время геймеры стали активно интересоваться производительными смартфонами, так как уже есть не...
Обзор The Division 2. Круто, когда есть ...
Обзор The Division 2. Круто, когда есть В Ubisoft понимают, как нужно радовать свою преданную армию фанатов. Нужно лишь взять хорошую игру, котор...
Предварительный обзор ZTE Blade V10. Шик...
Предварительный обзор ZTE Blade V10. ШикСейчас многие китайские компании поняли, что соревноваться на рынке флагманов у них не получается, так ка...
Обзор ZAMB! Endless Extermination. Макси...
Обзор ZAMB! Endless Extermination. МаксиДовольно редко игры от независимых разработчиков могут реально принести удовольствие. Чаще всего разработ...
Предварительный обзор Zotac GeForce GTX ...
Предварительный обзор Zotac GeForce GTX Недавно компания NVIDIA анонсировала релиз своей новой видеокарты GeForce GTX 1660, а сегодня компания Zo...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor