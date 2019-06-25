Новинка Chuwi Lapbook Plus

Chuwi Lapbook Plus построен на базе четырехъядерного процессора Intel семейства Apollo Lake с тактовой частотой до 2,0 ГГц и встроенным графическим ускорителем Intel HD Graphics 505. Объем оперативной памяти LPDDR4 RAM составляет 8 ГБ. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель на 256 ГБ, ещё один можно установить в свободный слот М.2 на материнской плате.15,6-дюймовый дисплей ноутбука с разрешением 4K отличается 100-процентным охватом цветового пространства sRGB и поддержкой стандарта HDR. Несмотря на внушительные по меркам ультрабуков габариты, портативный ПК весит 1,52 килограмма, а наименьшая толщина его корпуса — всего 6 мм. Ноутбук оснащен полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком и подсветкой. За автономность новинки отвечает встроенный аккумулятор ёмкостью 36,5 Вт⋅ч.