Новинка Cubot P20

Компания Cubot, выпустит смартфон с очень хорошей характеристикой. На тыльной панели можно обнаружить сенсор для снятия отпечатков пальцев и 2-линзовую главную камеру с разрешением объективов 20 МП и 2 МП. Толщина смартфона составляет 8,5 мм, батарея имеет емкость 4000 мАч.Аппарат собран на базе мобильного чипа MedaiaTek MT6750T. Схема содержит 4 ГБ ОЗУ и флэш-массив на 64 ГБ. Владелец может увеличить память за счет microSD-карты.Дисплей девайса имеет соотношение сторон 19:9, размер диагонали 6,18 дюйма и разрешение стандарта Full HD+. В подражание iPhone X новинку оснастили «козырьком» в верхней части экрана.Стоимость смартфона не известна.