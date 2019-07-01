Новинка Cubot X19 и его характеристика

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 4000 мАч — по заявлению производителя, на одном заряде гаджет проработает целый день, а при умеренном использовании и все полтора. Недавно Cubot X19 получил обновление до Android 9.0 Pie, одна из фишек которой — оптимизация энергопотребления.За производительность Cubot X19 отвечает восьмиядерный мобильный процессор MediaTek Helio P23. В комбинации с 4 ГБ оперативной памяти он справится с большинством повседневных задач, таких как веб-серфинг, общение в мессенджерах и казуальные игры. Для хранения файлов предусмотрен встроенный накопитель на 64 ГБ. Камера аппарата представлена основным модулем на 16 Мп и 2-мегапиксельным датчиком глубины резкости, который отвечает за размытие заднего плана на фото.Несмотря на принадлежность к начальному ценовому сегменту, аппарат оснастили 5,93-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+. В верхней части лицевой панели разместилась фронтальная камера с разрешением сенсора 8 Мп и функцией распознавания лица. Доступен и альтернативный метод разблокировки гаджета с помощью сканера отпечатков пальцев на задней крышке.Стоимость смартфона составит 7900 тысяч рублей.