Новинка Elephone U2

Железная начинка Elephone U2 представлена комбинацией из восьмиядерного процессора MediaTek Helio P70 с максимальной тактовой частотой 2,1 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и графического ускорителя Mali-G72. Производительности такой начинки хватит, чтобы справиться с повседневными задачами и не слишком требовательными мобильными играми. Встроенный аккумулятор емкостью 3250 мАч поддерживает функцию быстрой зарядки.6,26-дюймовый дисплей смартфона со встроенным сканером отпечатков пальцев лишён отверстий и вырезов — двойной селфи-модуль с разрешением сенсоров 16 + 2 Мп разместился на выдвижном механизме, спрятанном в верхнем торце корпуса. Тройная основная камера находится на задней крышке устройства и состоит из трёх датчиков: основного на 16 Мп со светосильным объективом f/1.6 и двух вспомогательных (5 + 2 Мп).На смену вырезам в экране пришли выдвижные камеры, которые можно встретить в различных моделях гаджетов, — не стал исключением и новый Elephone U2. В дополнение к типу фронталки аппарат получил экранный сканер отпечатков, восьмиядерный процессор и аккумулятор с быстрой зарядкой — набор функций, на который стоит обратить внимание при выборе устройства.О стоимости новинки пока неизвестно.