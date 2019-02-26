Новинка Galaxy Fold

Производитель решил снабдить смартфон шестью оптическими блоками. Три (2х12 МП и 16 МП) войдут в состав тыльной камеры; две (10 МП и 8 МП) поместят внутри над большим экраном; последняя (10 МП) будет расположена над мини-дисплеем. Таким образом, селфи-снимки можно будет делать и в сложенном, и в раскрытом виде.Компания не назвала подробных данных складного смартфона, остался тайной и тип используемого процессора. Впрочем, было сказано, что этот 8-ядерный чипсет собран по 7-нм технологии, что указывает на Snapdragon 855. Комплект памяти будет содержать 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэша.В корпус встроен специальный шарнирный механизм, который при раскрытии смартфона делает тыльную панель идеально ровной. В свернутом виде смартфоном также можно пользоваться: для этого имеется второй экран на 4,6 дюйма с разрешением 1960 х 840 пикселей.Смартфон с именем Galaxy Fold, действительно, обладает дисплеем, который складывается внутрь. В раскрытом виде диагональ экрана составляет 7,3 дюйма. Матрица обеспечивает разрешение 2152 х 1536 пикселей.Стоимость составит 130 тысяч рублей.