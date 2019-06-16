Новинка Galaxy Note 10

В верхней части экрана находится отверстие, предназначенное для селфи-камеры. Любопытно, что в одной модификации «фронталка» содержит одинарный блок оптики, а другая редакция получит двойную лицевую камеру. Что касается тыльной камеры, то ее модули будут иметь вертикальную ориентацию. Дисплей новинки будет иметь размер диагонали 6,28 дюйма. Также ожидается появление модели Galaxy Note 10 Pro, оснащенной панелью на 6,75 дюйма. Такой размер позволяет записать устройство в категорию фаблетов.О стоимости смартфона пока неизвестно.