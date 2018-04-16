Новинка Galaxy S9+ mini

Компания Samsung выпустила в первой половине года смартфон с мощным процессором. Основная камера имеет два сенсора по 12 МП. Камеру разработчики расположили не посредине, а в верхнем левом углу – именно так она размещена у топовой модели Apple. Смартфон от Samsung оснащен AMOLED-дисплеем с размером диагонали 5,8 дюйма, как у Galaxy S9, но углы экрана не округлены. Процессор гаджета весьма мощный – Qualcomm Snapdragon 845. В схеме 4 ГБ или 6 ГБ «оперативки». Питание обеспечивает батарея на 3000 мАч.О стоимости пока не известно.