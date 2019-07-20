Новинка HONOR 9X Pro и его функции

Рендер отчетливо демонстрирует фронтальную панель аппарата. Дисплей с тонкими рамками лишён вырезов и отверстий, а фронтальная камера, как и предполагалось ранее, оснащена выдвижным механизмом. Ключевое различие дизайна базовой и Pro-версии устройства заключается в модуле камеры: HONOR 9X Pro получил три сенсора против двух у младшей модификации.Камера: тройная, основной сенсор с разрешением 48 Мп.Чипсет: CPU HiSilicon Kirin 810, GPU Mali-G52.Операционная система: EMUI 9.1 на основе Android 9.0 Pie.О стоимости новинки пока неизвестно.