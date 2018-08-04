Новинка Honor 10 GT

Компания обновила ассортимент уникальной белой расцветкой Lily of the Valley (майский ландыш). Как и другие цветовые варианты Honor 10, новинка имеет переливающуюся текстуру стекла задней панели, которая уходит в розовый, зеленый или лиловый оттенок в зависимости от освещения. В остальном это все тот же Honor 10 GT: 5,84” дисплей с разрешением Full HD+, чипсет Kirin 970, 8 ГБ ОЗУ, аккумулятор на 3400 мАч, поддержка технологий GPU Turbo и AIS, EMUI 8.2 на Android 8.1 Oreo. О стоимости смартфона пока неизвестно.