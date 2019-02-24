Новинка Huawei MateBook 13: Intel Core i7

За безопасность данных и разблокировку ноутбуков отвечает сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Аккумулятор обеспечивает до 10,3 часа воспроизведения видео. Поддержка функции быстрой зарядки позволяет за 15 минут увеличить автономность устройства на 2,5 часа.Мультимедийные возможности представлены встроенными стереодинамиками, двумя микрофонами, поддержкой технологии Dolby Atmos и воспроизведением 4K-видео. В список беспроводных интерфейсов Huawei MateBook 13 входят модули Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц) и Bluetooth 5.0. Клавиатура с ходом клавиш 1,3 мм оснащена подсветкой. Также ультрабук оснащен NFC-модулем для быстрой синхронизации со смартфоном — достаточно коснуться гаджетом корпуса лэптопа, чтобы передать на последний фото, видео или выделенный текст из буфера обмена.На корпусе аппарата разместились два разъёма USB Type-C и комбинированный 3,5-мм для наушников с микрофоном. Дополнительно предусмотрен фирменный аксессуар MateDock 2 для подключения внешнего монитора по HDMI или VGA.Под «капотом» лэптопа, в зависимости от конфигурации, установлен четырёхъядерный процессор Intel Core i5-8265 U с частотой до 3,9 ГГц или Core i7-8565U (до 4,6 ГГц) — последний вариант для российского рынка не заявлен. За графические возможности устройства отвечает встроенная видеокарта Intel UHD 620 или дискретная NVIDIA GeForce MX150. Объем оперативной памяти LPDDR3 с частотой 2133 МГц составляет 8 ГБ, SSD-накопителя с интерфейсом PCI-Express — 256 или 512 ГБ.Стоимость составит 999 евро.