Новинка Huawei nova 5i Pro

Фронтальная камера оснащена сенсором с разрешением 32-мегапикселя. И основная, и фронтальные камеры поддерживают технологию компоновки пикселей «четыре в одном» для получения четких снимков при плохом освещении. Емкость аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт составляет 4000 мАч.Одной из главных фишек nova 5i Pro стала основная камера, состоящая сразу из четырех сенсоров: 48-мегапиксельного основного со светосилой f/1.8, 8-мегапиксельного широкоугольника и 2-мегапиксельных объективов для макросъемки и создания эффекта боке.«Сердцем» новинки стал восьмиядерный процессор Kirin 810, изготовленный по 7-нм техпроцессу, поддерживающий технологию программной оптимизации GPU Turbo 3.0. В зависимости от конфигурации, объем оперативной памяти nova i5 Pro составляет 6 или 8 ГБ, встроенного накопителя — 128 или 256 ГБ. Предусмотрен гибридный SIM-слот для установки microSD-карт. Смартфон работает под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.1.Huawei nova 5i Pro в корпусе из стекла и металла оснастили 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 19,5:9. Дополнительно экран модели покрыт защитным слоем, снижающим нагрузку на глаза пользователя.Стоимость смартфона составит 400 долларов.