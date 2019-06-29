Новинка Lenovo Z6 и его характеристика

Прочие характеристики Lenovo Z6 включают аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0, три тыльных камеры, расположенные вертикально, а также фронтальная камера на 16 Мп с функцией распознавания лица.Экран Lenovo Z6 поддерживает технологию HDR 10, цветовой диапазон DCI-P3. Максимальная яркость — 600 нит. Lenovo Z6 получит экран с частотой обновления 120 Гц. Сканер отпечатков шестого поколения разблокирует смартфон всего за 0,13 с. Защиту матрицы обеспечивает закалённое стекло Corning Gorilla Glass. В совокупности это делает экран Lenovo Z6 одним из самых продвинутых на рынке.Грядущий смартфон Lenovo Z6 получит безрамочный дисплей диагональю 6,39 дюйма с вырезом-капелькой для фронталки и встроенным в него сканером отпечатков пальцев. Соотношение сенсорной области к передней панели составляет 93,1%.О стоимости новинки пока неизвестно.