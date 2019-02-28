Новинка Mate 20 X

2019-02-28, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Mate 20 X; [116]
Стандартная версия Mate 20 X является одним из лучших смартфонов под управлением Android. Здесь 7,2-дюймовый OLED-экран (2244 × 1080 точек), высококачественная камера, поддержка цифрового стилуса Huawei M-Pen 3, различающего 4096 уровней чувствительности, стереодинамики, система охлаждения с тепловыми трубками из меди, АКБ на 5000 мА/ч, сканер пальцевых отпечатков. Balong 5000 – первый чип с архитектурой SA (standalone) и NSA (non-standalone), поддерживающий сети 5G в дополнение к 4G. Поддержка последних достаточно важна, так как наряду с активной политикой по продажам преимуществ 5G сотовые операторы продолжают развитие сетей на базе существующей инфраструктуры 4G.Стоимость смартфона составит 2300 евро.


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