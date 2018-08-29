Новинка Meizu 16X

Новинка будет иметь не более 6 ГБ оперативной памяти. Конструкция камер будет унаследована у старших аппаратов 16-й серии. Селфи-камера получит оптический сенсор на 20 МП, а тыльную камеру снабдят двумя объективами с разрешением 12 МП и 20 МП.Электроника будущего Meizu 16X будет основана на 8-ядерном мобильном чипсете Snapdragon 710. Эта новейшая микросхема способна работать на частоте 2,2 ГГц. В состав чипа входят графический контроллер Adreno 616, сотовый модем Snapdragon X15 LTE и система Artificial Intelligence (AI) Engine, отвечающая за функции искусственного интеллекта.Смартфон снабжен беспроводными модулями Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac (работает в диапазонах 2,4 и 5 ГГц), а также системой геопозиционирования GPS-ГЛОНАСС. В корпус вмонтирован симметричный порт USB-C, при этом оставлен стандартный разъем для наушников на 3,5 мм. О стоимости смартфона пока неизвестно.