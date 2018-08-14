Новинка Mi Max 3

Компания Xiaomi выпустила уникальный и модный смартфон в этом году. Гаджет отличается экраном огромного размера 6,9 дюйма и долгоиграющим аккумулятором на 5500 мАч. В основе электронной схемы лежит мобильный чипсет Snapdragon 636. Тыльная камера имеет два сенсора на 12 МП и 5 МП. Можно выбрать черный, синий или золотистый корпус.старшая версия смартфона Mi Max 3 появится в рознице 10 августа. Арсенал памяти в этом релизе включает в себя флэш-носитель на 128 ГБ и оперативную память 6 ГБ. О стоимости смартфона пока неизвестно.