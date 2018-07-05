Смартфон Mi 6X получил 4 ГБ ОЗУ и двойную камеру

2018-07-05, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Mi 6X ; [106]
Смартфон Mi 6X будет на рынке самая яркая в этом году. Основная камера состоит из двух блоков оптики на 12 МП и 20 МП.В качестве программного интерфейса выступает Android Oreo и графическая надстройка MIUI 9. Батарея гаджета имеет емкость 3010 мАч, поддерживается быстрая зарядка на 18 Вт. Весит новинка 168 граммов, ее размеры – 158,7 х 75,44 х 7,3 мм. Электронная начинка базируется на 8-ядерном мобильном процессоре Snapdragon 660, который работает на частоте 1,8-2,2 ГГц. Графикой управляет компонент Adreno 512. В набор памяти входит 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ внутреннего флэша. Стоимость смартфона составит 130 долларов.


Комментарии:
Garmin расширила модельный ряд смарт-час...
Garmin расширила модельный ряд смарт-часКомпания Garmin выпустила смарт-часы Fenix 5 Plus, Fenix 5S Plus и Fenix 5X Plus для любителей горных пох...
Российская компания BQ выпустила телефон...
Российская компания BQ выпустила телефонРоссийская компания BQ представила телефон BQ-2808 Telly со встроенным аналоговым телевизором. Гаджет пол...
Опубликованы технические характеристики ...
Опубликованы технические характеристики Появилась информация о новом планшете Microsoft Surface. Аппарат получит 10-дюймовый дисплей и специальн...
Недорогой смартфон Samsung Galaxy J7 Aer...
Недорогой смартфон Samsung Galaxy J7 AerК выпуску готовится недорогая модель под названием Samsung Galaxy J7 Aero с 13-мегапиксельной камерой. Га...
Обзор корпуса Thermaltake Versa J21 TG (...
Обзор корпуса Thermaltake Versa J21 TG (Корпуса со стенками из стекла, открывающие обзор на установленные внутри компоненты, сейчас в тренде. Под...
UMIDIGI выпустит топовый смартфон ...
UMIDIGI выпустит топовый смартфон Компания UMIDIGI выпустит самый мощный смартфон. Помимо нового корпуса, модифицированная версия UMIDIGI Z...
Meizu 16 набирает быструю популярность в...
Meizu 16 набирает быструю популярность вНовинка выйдет в стандартной и более продвинутой модификациях (Meizu 16 и 16 Plus соответственно) на базе...
Новинка Oukitel K8 и его функции...
Новинка Oukitel K8 и его функцииКомпания Oukitel выпустила смартфон с красочными характеристиками. О технических параметрах K8 известно ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор корпуса Thermaltake Versa J21 TG (CA-1K1-00M1WN-00) со стенкой из стеклаОбзор корпуса Thermaltake Versa J21 TG (CA-1K1-00M1WN-00) со стенкой из стекла
Обзор A4Tech Bloody J450. Лучшие игровые наушники до 2500 рублейОбзор A4Tech Bloody J450. Лучшие игровые наушники до 2500 рублей
Обзор Viewsonic VX3211-mh. 32-дюймовый IPS-мониторОбзор Viewsonic VX3211-mh. 32-дюймовый IPS-монитор
Обзор INOI 6 Lite. Полноэкранный 3G-смартфонОбзор INOI 6 Lite. Полноэкранный 3G-смартфон
Обзор 120 мм корпусных вентиляторов: be quiet! SilentWings 3 (BL068) и be quiet! Pure Wings 2 (BL039)Обзор 120 мм корпусных вентиляторов: be quiet! SilentWings 3 (BL068) и be quiet! Pure Wings 2 (BL039)
Анализ производительности Sapphire и цен...
Анализ производительности Sapphire и ценВсем доброго времени суток, сегодня мы с вам рассмотрим актуальные цены и производительность последних ка...
Предварительный обзор Vivo NEX. Вот это ...
Предварительный обзор Vivo NEX. Вот это Сейчас производители мобильных телефонов постоянно думают о том, как бы привлечь внимание пользователей. ...
Обзор Pokemon Quest. Новая игра про поке...
Обзор Pokemon Quest. Новая игра про покеПользователи в восторге от любой игры про покемонов, даже если это будет совершенно бездарная RPG с кучей...
Предварительный обзор Dell Precision 572...
Предварительный обзор Dell Precision 572Многие считают, что на современном рынке из действительно классных систем для работы есть только iMac или...
Обзор Poly Artbook. Красивая головоломка...
Обзор Poly Artbook. Красивая головоломкаДалеко не все современные мобильные игры стоят вашего внимания. Это уже аксиома — разработчики в большинс...
Предварительный обзор SilentiumPC Armis ...
Предварительный обзор SilentiumPC Armis Популярные производители компьютерных корпусов довольно легко привлекают аудиторию своей продукцией — они...
Обзор Head Ball 2. Вот это футбол!...
Обзор Head Ball 2. Вот это футбол!Как я уже неоднократно говорил, современные мобильные проекты все нацелены на то, чтобы дать возможность ...
Предварительный обзор ASUS FX External H...
Предварительный обзор ASUS FX External HВ последнее время производители компьютерного железа стали активно добавлять RGB-подсветку буквально в ка...
Обзор Tank Stars. Война в онлайне...
Обзор Tank Stars. Война в онлайнеАктивное развитие технологий позволяет разработчикам мобильных игр выходить на совершенно новый уровень в...
Предварительный обзор Anker Nebula Mars ...
Предварительный обзор Anker Nebula Mars В последнее время проекторы стали более популярными. Конечно, тягаться с телевизорами им пока что очень и...
Предварительный обзор Plantronics RIG 50...
Предварительный обзор Plantronics RIG 50В последнее время игровая периферия перестала быть просто устройством для ввода или получения информации....
Dell запустила продажи новых продуктов л...
Dell запустила продажи новых продуктов л27 июня в Москве состоялась презентация компании Dell, на которой были показаны новые ноутбуки корпоратив...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor