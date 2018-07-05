Смартфон Mi 6X получил 4 ГБ ОЗУ и двойную камеру

Смартфон Mi 6X будет на рынке самая яркая в этом году. Основная камера состоит из двух блоков оптики на 12 МП и 20 МП.В качестве программного интерфейса выступает Android Oreo и графическая надстройка MIUI 9. Батарея гаджета имеет емкость 3010 мАч, поддерживается быстрая зарядка на 18 Вт. Весит новинка 168 граммов, ее размеры – 158,7 х 75,44 х 7,3 мм. Электронная начинка базируется на 8-ядерном мобильном процессоре Snapdragon 660, который работает на частоте 1,8-2,2 ГГц. Графикой управляет компонент Adreno 512. В набор памяти входит 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ внутреннего флэша. Стоимость смартфона составит 130 долларов.