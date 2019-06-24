Новинка Moto E6 и его функции

В область верхней рамки помещена селфи-камера. Камера получит всего один датчик изображения, но это типично для бюджетных устройств. Также на рендере можно заметить стандартный аудиоразъем для наушников на 3,5 мм и аппаратные клавиши управления на боковой грани.Новость о разработке модельного ряда Moto E6 была опубликована ранее. Линейка, как сообщали сетевые инсайдеры, будет включать базовую модель Moto E6 и более продвинутый аппарат Moto E6 Plus. Второй смартфон, по слухам, будет построен на мобильном чипсете MediaTek Helio P22, а объем «оперативки» составит 2 ГБ. Роль операционной системы возложена на 9-ю версию Android.О стоимости новинки пока неизвестно.