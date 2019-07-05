Новинка Motorola E6 Plus и его функции

Центральным процессором служит чип Helio P22 от MediaTek. Комплект памяти содержит 2 ГБ/3 ГБ «оперативки» и флэш-носитель на 16 ГБ/32 ГБ. Программным интерфейсом выбрана 9-я версия ОС Android. Главная камера имеет датчик изображения 13 МП.Смартфон Motorola E5 Plus был снабжен экранной панелью, чей размер диагонали был равен 6 дюймам. Motorola E6 Plus получит дисплей с размером диагонали 5,9 дюйма. Кроме того, рамки по периметру экрана будут также уменьшены, то есть в целом корпус новинки будет более компактным. При этом матрица имеет достаточно скромное по нынешним меркам разрешение, которое составляет 1520 х 720 пикселей.О стоимости новинки пока неизвестно.