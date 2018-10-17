Новинка Nokia 7.1

Дисплей гаджета имеет размер диагонали 5,84 дюйма и разрешение 2244 х 1080 пикселей. В верхнюю часть экрана помещена «монобровь», как у флагманского iPhone X. Вырез предназначен для селфи-камеры разрешением 8 МП. Тыльная камера включает в себя два оптических блока на 12 МП и 5 МП. Батарея гаджета имеет емкость 3060 мАч и поддерживает ускоренный процесс зарядки.Смартфон получил электронную начинку на базе 8-ядерного мобильного чипсета Qualcomm Snapdragon 636. Арсенал памяти предполагает 3 ГБ/4 ГБ ОЗУ и энергонезависимый накопитель на 32 ГБ/64 ГБ. Рабочей средой для приложений выступает Android Oreo версии 8.1. Разработчики обещают апгрейд системы до версии 9 Pie.О стоимости смартфона пока неизвестно.