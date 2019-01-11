Новинка Nokia 8.1 Plus стеклянный смартфон

Компания Nokia выпустила флагманский смартфон. Параметры Nokia 8.1 Plus не позволяют поставить смартфон в один ряд с такими флагманами, как iPhone XS от Apple или Galaxy S10 от Samsung. Скорее всего, новинка составит конкуренцию более демократичным устройствам – например, OnePlus 6T.Корпус новинки имеет габариты 156,9 х 76,2 х 7,9 мм.Тыльная панель будет стеклянной, что намекает на беспроводную зарядку. Здесь мы видим дактилоскопический сканер и главную камеру, состоящую из двух датчиков изображения и светодиодной фотовспышки. На нижней грани корпуса установлены динамики с микрофоном, а также симметричный порт USB-C. В верхней части корпуса расположен стандартный аудиовыход на 3,5 мм. С левой стороны помещены клавиши управления громкостью и кнопка включения. Экран имеет разрешение стандарта Full HD+, а размер диагонали составит 6,22 дюйма.О стоимости смартфона пока неизвестно.