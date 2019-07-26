Новинка Nokia 9 PureView и его функции

Благодаря прочной металлической раме корпус смартфона немного сгибается, но не ломается и возвращается к нормальной форме. Однако при сильном изгибе между задней стеклянной крышкой и рамой появляется небольшой зазор, что нарушает герметичность устройства и его защиту по стандарту IP67.Первым делом он поцарапал дисплей с помощью инструментов разной степени твердости. Без сюрпризов: следы на стекле начали оставаться начиная с уровня 6, как и в других современных смартфонах. Стекло сзади также надёжно защищает систему из пяти камер, которые, к слову, не выпирают из корпуса. Важной особенностью смартфона является сканер отпечатков в экране, и при наличии на дисплее царапин его работа заметно ухудшается — для разблокировки приходится несколько раз прикладывать палец.О стоимости новинки пока неизвестно.