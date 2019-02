Новинка Nokia TA-1157

По объему оперативной памяти Nokia 1 Plus с 1 ГБ ОЗУ уступает новинке. Базовая версия TA-1157 содержит набор памяти 2 ГБ/16 ГБ, а более дорогая конфигурация оснащена 3 ГБ «оперативки» и встроенным флэшем на 32 ГБ.Данные FCC говорят о главной камере, содержащей два блока оптики, и сканере отпечатков пальцев, расположенном сзади. Упомянуты также беспроводные адаптеры Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11 b/g/n, NFC-чип для бесконтактных платежей и аккумулятор на 3000 мАч.Американский регулятор огласил кое-какие детали. В частности названы размеры корпуса: длина 148,95 мм и ширина 71,3 мм. Таким образом, диагональ корпуса составляет 6,5 дюйма. Если учесть наличие рамок, то сам экран, скорей всего, будет 6-дюймовым.HMD Global вскоре представит недорогой девайс Nokia 1 Plus. Но характеристики TA-1157 отличаются от параметров Nokia 1 Plus: новинку можно причислить к более высокому уровню. Девайс TA-1157 изготовлен в рамках программы Android One, то есть программным интерфейсом будет Android в оригинальном виде без дополнительных надстроек, что гарантирует регулярность обновлений. Что касается электронной схемы, то подробностей на этот счет не имеется.О стоимости смартфона пока неизвестно.