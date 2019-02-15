Новинка Note 9 и его функции

Габариты аппарата: 8,65 × 74,34 × 153,11 мм при массе 169,7 г.Предусмотрено 6 Гб ОЗУ (LPDDR4) и 64/128 Гб ПЗУ, Bluetooth 5 LE и Wi-Fi-адаптеры, порт USB Type-C, аккумулятор на 4000 мА/ч, приемник GPS/ГЛОНАСС, сдвоенная тыльная камера с 48- и 5-мегапиксельным датчиками, расположенными вертикально, и 20-мегапиксельная лицевая.В основе гаджета лежит чип Snapdragon 675 с восемью ядрами Kryo 460 (до 2 ГГц), графикой Adreno 612, движком Qualcomm AI Engine и модемом Snapdragon X12 LTE (обеспечивает передачу данных со скоростью до 600 Мбит/сек). В роли ОС – Android 9.0 (Pie), дополненная оболочкой Flyme 7. Разрешение экрана с 6,2-дюймовой диагональю и вырезом вверху – 2244 × 1080 точек (Full HD+).О стоимости смартфона пока неизвестно.