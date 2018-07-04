Новинка Oppo A5 и его характеристики

Тыльная панель сделана по образцу смартфона Realme 1. Два модуля основной камеры имеют разрешение 13 МП и 2 МП. Селфи-камера получила оптику на 8 МП. Она задействована в системе распознавания лиц, а сканер отпечатков пальцев у Oppo A5 отсутствует.Размер диагонали экрана составит 6,2 дюйма, как у модели A3. Однако разрешение составляет лишь 1520 х 720 пикселей (у A3 оно было выше). Инсайдеры сообщили о частоте центрального процессора 1,8 ГГц и наличии у него 8 ядер. Можно предположить, что это Snapdragon 450. Арсенал памяти включает в себя 4 ГБ ОЗУ флэш-носитель на 64 ГБ. Следует отметить солидную емкость батареи – 4230 мАч. О стоимости смартфона пока неизвестно.