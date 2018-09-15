Новинка Oppo Find X и его характеристики

В сердце девайса лежит топовый чип Snapdragon 845 от Qualcomm. Разрешение 6,4-дюймового экрана AMOLED (19,5:9) - 2340 x 1080 точек (Full HD+). В роли ОС – Android 8.1 Oreo с надстройкой Color OS 5.1. Тыльная камера включает в себя 20 и 16-мегапиксельный модули, а селфи – 25-мегапиксельный. В наличии 8 Гб ОЗУ и 128 либо 256 Гб ПЗУ, АКБ на 3730 мА/ч.Сканер пальцевых отпечатков отсутствует, функция аутентификации осуществляется по лицу. По словам производителя, для 200 выдвижений камеры достаточно 1 % аккумуляторной энергии. Важно, что при падении смартфона (с высоты до 2 метров) камера использует датчики ускорения и успевает спрятаться.Под дисплей выделено 93,8 % лицевой панели. Для фронтальной и двойной основной камер предусмотрен специальный моторизированный модуль, который автоматически выдвигается при необходимости. О стоимости смартфона пока неизвестно.