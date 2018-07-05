Новинка Oukitel K8 и его функции

Компания Oukitel выпустила смартфон с красочными характеристиками. О технических параметрах K8 известно не слишком много. Пока что объявлено, что основная камера имеет двойной блок оптики, а сканер отпечатков пальцев помещен на тыльную панель. Кроме того, задняя стенка девайса имеет специальное покрытие «под металл», на котором не остаются следы пальцев.Основным достоинством Oukitel K8 является батарея. Ее емкость составляет 5 тысяч мАч. Производитель утверждает, что этого должно хватать на 48 часов работы смартфона в обычном режиме.О стоимости пока неизвестно.