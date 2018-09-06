Новинка P30 Note от компании Motorola

Модель Motorola P30 Note внешне сильно схожа с Motorola One Power, анонс которой состоялся на IFA 2018, однако яркие отличия имеются в софте. Последний аппарат участвует в программе Android One, и в роли «управляющего» в нем выступает голая ОС, предполагающая быстрые обновления.Разрешение 6,2-дюймового LCD-экрана (18,7:9) – 2246 х 1080 точек. В наличии 4 либо 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ, 12-мегапиксельная лицевая и двойная (16 + 5 Мп) основная камеры с поддержкой эффекта боке, порт USB Type-C, MicroSD-слот, сканер пальцевых отпечатков, замаскированный логотипом Motorola. Отдельно сообщается о емкой АКБ на 5000 мА/ч с возможностью быстрой зарядки. О стоимости смартфона пока неизвестно.