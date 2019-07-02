Новинка Realme X Spiderman edition

Смартфон получит уникальные темы оформления, которые содержат обои и ярлыки приложения в стилистике франшизы «Человек-Паук».Если верить иллюстрациям, смартфон имеет корпус белой расцветки. К аппарату прилагается чехол красного цвета, украшенный логотипом Spider-Man. Помимо этого, покупатель получит комплект быстрой зарядки VOOC, а также соединительный кабель для связи с компьютером и зарядным устройством.Смартфон имеет довольно длинное имя – Realme X Spiderman Edition. А выход гаджета посвящен премьере фильма «Человек-Паук: Вдали от дома».О стоимости новинки пока неизвестно.