Новинка Realme X Spiderman edition

2019-07-02, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Realme X Spiderman edition; [122]
Смартфон получит уникальные темы оформления, которые содержат обои и ярлыки приложения в стилистике франшизы «Человек-Паук».Если верить иллюстрациям, смартфон имеет корпус белой расцветки. К аппарату прилагается чехол красного цвета, украшенный логотипом Spider-Man. Помимо этого, покупатель получит комплект быстрой зарядки VOOC, а также соединительный кабель для связи с компьютером и зарядным устройством.Смартфон имеет довольно длинное имя – Realme X Spiderman Edition. А выход гаджета посвящен премьере фильма «Человек-Паук: Вдали от дома».О стоимости новинки пока неизвестно.


Комментарии и отзывы Realme X Spiderman edition
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