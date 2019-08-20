Новинка Redmi 8 Pro

2019-08-20, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Redmi 8 Pro; [45]
Согласно информации FCC, Redmi 8 Pro имеет корпус с размерами 158,29 х 75,3 мм и экран диагональю 6,1 дюйма. В описании также указано наличие Wi-Fi, Bluetooth 4.2 и разъёма USB Type-C. Аппарат зарегистрирован в двух версиях: 3 + 32 ГБ и 4 + 64 ГБ.На снимках изображён смартфон Redmi с модельным номером M1908C3JG. В агентстве также зарегистрирована версия M1908C3JH. Спереди можно разглядеть каплевидный вырез в экране под фронтальную камеру и небольшую нижнюю рамку с надписью Redmi. На обратной стороне с градиентной расцветкой находятся сканер отпечатков пальцев и камера с четырьмя сенсорами. Верхний модуль выделен кольцом, что стало отличительной чертой смартфонов Redmi и Xiaomi.О стоимости новинки пока неизвестно.


Комментарии и отзывы Redmi 8 Pro
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