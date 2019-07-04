Новинка Redmi K20 Pro

Однако технически новинка ничем не отличается от Redmi K20 Pro: тот же безрамочный 6,4-дюймовый AMOLED-экран, выдвижная фронтальная камера, тройная основная камера с разрешением 48 Мп, процессор Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 4000 мАч.Само устройство тоже имеет особенности в дизайне. Задняя крышка выполнена из глянцевого стекла, а под ним рисунок, напоминающий узоры костюма Тони Старка. Кроме того, на смартфоне предустановлены эксклюзивная тема и обои в супергеройской тематике. Комплектный чехол выполнен в синем цвете с логотипом «Мстителей».Новинка получила название Redmi K20 Pro Marvel Hero Edition. Как несложно догадаться, это результат коллаборации с Marvel. И отличия от оригинала заметны уже с упаковки: аппарат поставляется в большой коробке с логотипом «Мстителей». Внутри — смартфон и коллекционный значок из металла.О стоимости новинки пока неизвестно.