Новинка Redmi Note 8

Redmi Note 8 получит порт USB Type-C, 3,5-миллиметровый аудиоразъём, слот под две SIM-карты и тройную камеру, размещенную по центру тыльной панели. Предположительно гаджет получит вырез на дисплее под селфи-камеру. «Сердцем» новинки, по слухам, может стать MediaTek Helio G90T, но конкретную платформу пока не раскрывает. Redmi Note 8 получит более емкий аккумулятор с поддержкой зарядки мощностью более 10 Вт, продвинутую возможности съёмки и увеличенную диагональ дисплея. Ожидается, что смартфон оснастят 64-мегапиксельным сенсором основной камеры — у Redmi Note 7 его разрешение составляло 48 Мп.О стоимости новинки пока неизвестно.