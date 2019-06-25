Новинка RedmiBook 14 и его характеристика

Redmi Book 14 получит 14-дюймовый дисплей с разрешением 1920х1080, процессор Intel Core i3/i5/i7 (разные конфигурации). видеокарту NVIDIA GeForce MX 250, до 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель объёмом до 512 ГБ. Известно, что его корпус будет выполнен из металла и обладать размерами 309,6 х 210,9 х 14,8 мм и весом 1,3 кг.Фирменный ноутбук от Redmi представят завтра вместе с новыми смартфонами. На изображении нет каких-либо подробностей о характеристиках будущего устройства, но можно рассмотреть его тонкий корпус.О стоимости новинки пока неизвестно.