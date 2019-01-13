Новинка Samsung Galaxy A8s

Компания Samsung выпустила смартфон с отличной камерой. Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 710 с 6 или 8 ГБ оперативной памяти (в зависимости от модификации) и накопителем на 128 ГБ. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 3300 мАч. Работает аппарат под управлением операционной системой Android 8.1 Oreo.На обратной стороне расположились сканер отпечатков пальцев и тройная основная камера. Она представлена обычным широкоугольным модулем на 24 Мп с диафрагмой f/1,7, сенсором на 10 Мп с теле объективом с диафрагмой f/2.0 для двукратного оптического зума и модулем на 5 Мп. Samsung Galaxy A8s снабдили 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340х1080), соотношением сторон 19,5:9 и круглым вырезом под фронтальную камеру в левом верхнем углу. Некоторых может смутить размер отверстия, так как объектив в нём гораздо меньше, но это сделано во избежание за света от экрана. О стоимости смартфона пока неизвестно.