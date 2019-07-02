Новинка Samsung Galaxy Note10 Pro

Samsung Galaxy Note10 Pro получит процессор Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной памяти, внутренний накопитель UFS 3.0, аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью минимум 25 Вт.Ранее сообщалось, что Galaxy Note10 (вероятно, речь шла о базовой версии смартфона) получит три камеры на задней панели с апертурами f/1.5, f/2.4 и f/1.8 и разрешением 12 + 12 (телевик) +16 (широкоугольная оптика) Мп. А над экраном будут две фронтальные камеры — независимо от модели смартфона.Смартфон войдёт в продвинутую квадро камеру Galaxy Note 10 Pro — иными словами, флагманский фаблет 2019 года получит четыре тыльные камеры.О стоимости новинки пока неизвестно.