Новинка Samsung Galaxy Watch Active 2

Galaxy Watch Active 2 будут представлены в двух размерах: 40 и 44 мм. Ожидается, что гаджет с 1,5 ГБ оперативной и 4 ГБ встроенной памяти будет выпускаться в версиях с LTE и Wi-Fi: емкость аккумулятора моделей составит 340 и 237 мАч соответственно. Сообщается, что часы работают под управлением обновленной фирменной прошивки One UI 1.5.Новинка, как и предыдущая модель, не получила вращающегося элемента управления на корпусе. На правой стороне смарт-часов расположились физические кнопки включения и возврата в меню, на левой — отверстие для микрофона и решётка динамика.О стоимости новинки пока неизвестно.