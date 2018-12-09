Новинка Vivo Nex 2

Компания Vivo выпустит мощный смартфон. Главный дисплей на лицевой панели получил крайне тонкие рамки по периметру. На передней стороне нет ни «моноброви», ни отверстия. Камера на фронтальной стороне вообще отсутствует. Дополнительный дисплей на задней панели имеет меньшие размеры и более широкую рамку для размещения тройной камеры.Особенностью новинки от Vivo станет наличие двух дисплеев – с фронтальной и тыльной стороны. Подобное решение было использовано в аппаратах Nubia X китайского бренда ZTE и YotaPhone (Российская Федерация).О стоимости смартфона пока неизвестно.