Новинка Xiaomi Mi A3 и его функции

Младшей версии гаджета под названием Xiaomi Mi A3 Lite инсайдер приписывает процессор Snapdragon 710. Оба смартфона предположительно будут работать под управлением чистой версии Android без фирменной оболочки MIUI. Список прочих технических характеристик и цену Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite источник не приводит.Аппарат с кодовым номером M1906F9SC будет построен на базе мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 712. Новинка получит дисплей с отверстием для 32-мегапиксельной фронталки, тройную тыльную камеру с основным сенсором Sony IMX 582 на 48 Мп и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.О стоимости новинки пока неизвестно.