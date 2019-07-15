Новинка Xiaomi Mi A3 и его характеристики

На защитной плёнке дисплея указано, что модель работает на мобильной платформе Snapdragon 655, оснащена 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем, интегрированным в дисплей сканером отпечатков пальцев и аккумулятором ёмкостью 4030 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. Разрешение сенсора основной камеры составляет 48 мегапикселей, фронталки — 32 Мп.В дисплее аппарата имеется вырез для селфи-камеры, в левом верхнем углу задней панели размещена тройная основная камера, а в правом нижнем углу можно разглядеть логотип Android One — новая модель Xiaomi из коробки получит чистый Android.О стоимости новинки пока неизвестно.