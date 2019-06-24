Новинка Xiaomi Mi Max 4 и его характеристика

Электронная начинка фаблета базируется на мобильном чипсете Qualcomm Snapdragon 730. Арсенал памяти представлен 6 ГБ/8 ГБ «оперативки» и встроенного флэша на 64 ГБ/128 ГБ/256 ГБ. Программным интерфейсом выступит ОС Android 9 Pie с фирменной оболочкой MIUI 9. Батарея получит емкость около 6000 мАч.Камера на тыльной панели будет представлена конструкцией из трех блоков. Первый модуль представлен датчиком изображения на 24 МП и объективом с диафрагмой F/2.0. Также в состав конструкции входят модули на 16 МП (F/2.2) и на 12 МП (F/2.4). Камера получит функцию фазового автофокуса и оптической стабилизации изображения.Экранная панель Samsung AMOLED будет поистине гигантской – размер диагонали составит 7,2 дюйма. Матрица получит разрешение 2340 х 1080 пикселей. При этом рамки с боковых сторон и снизу имеют минимальную величину. В области верхней рамки установлена селфи-камера, получившая оптический сенсор на 16 МП. А сканер отпечатков пальцев интегрируют в поверхность дисплея.О стоимости новинки пока неизвестно.