Новинка Xiaomi Mi Mix 4

Ёмкость АКБ устройства с поддержкой беспроводной и быстрой зарядки составит 4500 мАч. В список беспроводных модулей войдут 5G-модем и чип NFC для бесконтактной оплаты. Стоит отметить, что указанные спецификации Mix 4 не были подтверждены производителем.Смартфон получит выдвижную фронталку и тройную основную камеру со 108-мегапиксельным основным сенсором, 16-мегапиксельным датчиком с широкоугольным объективом, 12-мегапиксельным с телеобъективом и ToF-модулем.Смартфон будет работать на новейшем чипсете Snapdragon 855 Plus. Модель получит дисплей с разрешением 2К, 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ ПЗУ UFS 3.0.О стоимости модели пока неизвестно.