Новинка от Casio для поклонников Брюс Ли

Брюс Ли является одной из самых узнаваемых персон в мире, оставив неизгладимый след в мире боевых искусств и киноиндустрии. В этом году звезда должна была отпраздновать свое 80-летие и в честь этого Casio выпустила лимитированную серию часов.

Новинка называется MRG-G2000BL-9A и основан на MRG-G2000, который является флагманом часов Casio G-Shock. Часы имеют функцию Tough Solar для зарядки, Multi Band 6, автоматическую калибровку времени через GPS и водонепроницаемость до 200 метров с высокой ударопрочностью.

Черный титановый корпус украшен желтыми акцентами и иероглифами. Часы поставляются в специальной подарочной упаковке украшенной двумя драконами внутри. Всего будет выпущено 300 экземпляров, а заинтересованные клиенты должны будут принять участие в розыгрыше на право приобретения новинки за $ 4000.