Новинка от Casio с 2-слойным экраном, поступят в продажу 18 января

Новейшие смарт-часы Casio WSD-F30 PRO Trek будут доступен для покупки за 550 долларов (37000 рублей) с 18 января 2019 года. После получения не менее восьми наград IFA 2019, Casio WSD- F30 PRO Trek обладают впечатляющими характеристиками и особенностями.

Часы оснащены уникальным энергосберегающим режимом, который использует новый двухслойный монохромный и цветной дисплей. Casio PRO Trek WSD-F30 Trek работают под управлением Wear OS. Они оснащаются собственным GPS-модулем, поддерживают интерфейсы Bluetooth 4.1 LE и Wi-Fi 802.11 b/g/n. Новинка имеет водонепроницаемый корпус, выдерживающий погружение на глубину до 50 метров. Защита по стандарту MIL-STD-810 делает их устойчивыми к падениям, ударам и перепадам температур, что особенно актуально пользователей, ведущих активный образ жизни.

Casio также объявила о своем партнерство с Bikemap. Это означает, что владельцы WSD-F30 PRO Trek смогут использовать приложение Bikemap для загрузки карт и маршрутов заблаговременно в их смарт-часы.