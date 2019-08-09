Новинка от Motorola One Action

Motorola One Action будет представлен в нескольких модификациях с 3 или 4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памяти. «Сердцем» смартфона станет процессор Samsung Exynos 9609 с тактовой частотой 2,2 ГГц при поддержке 4 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного накопителя составит 128 ГБ, емкость аккумулятора — 3500 мАч. На корпусе разместятся порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем. Новинка также получит модуль NFC и сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне корпуса.Аппарат получит дисплей с разрешением 2520x1080 пикселей и соотношением сторон 21:9 без «чёлки» — фронталка разместится в области круглого отверстия в матрице. На тыльной стороне корпуса разместится модуль тройной камеры. Стоимость составит 229 евро.